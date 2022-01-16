Овечкин догнал Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» отметился заброшенной шайбой в пустые ворота.

Таким образом, россиянин набрал 53-е очко в нынешнем сезоне, догнав канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Теперь капитан столичной команды занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров этого сезона НХЛ, уступая лишь немецкому нападающему того же «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю, который набрал 54 балла.

Также в нынешнем сезоне в активе российского нападающего стало 25 заброшенных шайб. В этом сезоне Овечкин отметился 28 голевыми передачами. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. Также 36-летний россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 755 шайб в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Ранее сообщалось, что Овечкин вплотную приблизился к Майку Модано в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.