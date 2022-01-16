Перенесший остановку сердца Эриксен близок к возвращению в АПЛ

Датский полузащитник Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, несколько английских клубов проявляют интерес к хавбеку. Также известно, что Эриксен имеет на руках предложения из других европейских лиг, но склоняется к продолжению карьеры в АПЛ.

12 июня 2021 года 29-летний футболист потерял сознание и упал во время матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией. У игрока произошла остановка сердца. Первую помощь ему оказал капитан команды Симон Кьяер, затем подоспели врачи датской сборной, а позже дежурная бригада реаниматологов. Футболиста реанимировали и отправили в госпиталь. Позже в больнице Эриксену установили кардиостимулятор.

Отметим, что Эриксен на тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиге из-за кардиостимулятора. В итоге контракт был расторгнут, а в последнее время игрок тренировался в составе родного «Оденсе».

Ранее Эриксен заявил, что планирует сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.