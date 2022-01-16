Овечкин вплотную приблизился к Модано в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Айлендерс» вплотную приблизился к Майку Модано в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Сейчас на счету капитана столичной команды 1373 (755+618) очка в 1235 матчах. Майк Модано, расположившийся на 24-м месте в рейтинге, за свою карьеру сумел набрать 1374 балла.

В нынешнем сезоне в активе российского нападающего стало 25 заброшенных шайб. Также в этом сезоне Овечкин отметился 28-ю голевыми передачами. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. Теперь россиянин делит по этому показателю первую строчку среди игроков НХЛ с нападающими «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом. Все трое имеют в своем активе по 53 заработанных балла.

Также 36-летний россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 755 шайб в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Ранее главный тренер «Ванкувера» назвал единственный способ, как остановить Овечкина.