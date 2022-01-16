Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала победу над «Даллас Старз» со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Росс Колтон и Алекс Киллорн. Отметим, что российский нападающий Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Единственную шайбу «Далласа» забросил Эса Линделль.

Таким образом, после 40 игр «Тампа» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, имея в активе 57 очков. «Даллас» располагается на 11-м месте в Западной конференции, набрав 38 баллов за 35 матчей.

В следующем матче хоккеисты «Тампы» сыграют с «Лос-Анджелес Кингс». Встреча пройдет 19 января в Лос-Анджелесе. В этот же день «Даллас» на своем льду примет «Монреаль Канадиенс».

Ранее Никита Кучеров после хет-трика в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:1) ответил на вопрос, что было самым сложным при возвращении после травмы.