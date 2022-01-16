Вайцеховская: никакого Коляды на Олимпиаде, и Туктамышевой там делать нечего

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Войцеховская в своем Telegram-канале порассуждала на тему состава сборной России по фигурному катанию на предстоящую Олимпиаду.

«Никакого Коляды. Просто потому, что не заслужил. Закрыть наконец уже тему Туктамышевой. Оставить за Лизой пачку эпитетов (уникальная, легендарная, невероятная – кто именно, императрица или стюардесса, выбирайте сами), и оставить за ней право кататься следующие четыре года, если поднимут возраст. Но: на ОИ-22 Лизе делать нечего. Увы…

Синицина/Кацалапов, или Степанова/Букин? Первые. Просто потому, что на их стороне титулы. Плюс — коней на переправе не меняют. Но в Таллине катались лучше вторые. Разбалансированные твиззлы чемпионов (оцененные четвертым уровнем) пусть останутся на совести судей. Здесь важно, как мне кажется, чтобы выводы сделали сами фигуристы и их тренерский штаб. И чтобы они, как минимум, не обольщались. Есть очень много пунктов, к которым можно придраться. В Таллине не придрались. Это не означает, что было не к чему», — написала Вайцеховская

Коляда и Туктамышева пропускали завершившийся в Эстонии чемпионат Европы. Фигурист получил травму на тренировке, и его заменил Андрей Мозалев. Туктамышева была заявлена в качестве запасной.

Ранее Татьяна Тарасова назвала свой олимпийский состав на Игры в Пекин.