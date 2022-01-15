Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Второе и третье места также заняли российские спортсменки. Серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, а бронзы удостоилась Александра Трусова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ), и является старейшим из четырёх ежегодных соревнований.

Спортсмены соревнуются в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Как правило, соревнование проводится в январе.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.

Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы.