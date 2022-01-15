Бестемьянова: очень довольна выступлением Степановой и Букина, они хорошо растут

Олимпийская чемпионка-1988 в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями по итогам выступлений танцоров на чемпионате Европы в Эстонии. Победил дуэт Виктория Синицына – Никита Кацалапов, а второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин. Бестемьянова сделала акцент именно на прокатах серебряных призеров, поскольку, по ее признанию, она является болельщицей Александры и Ивана.

«Я бы хотела больше внимания заострить на Степановой и Букине, потому что я их ярая болельщица. Я очень довольна, как они провели соревнования, просто здорово катались оба вида — и вчера, и сегодня, просто прекрасно. Поздравляю Вику с Никитой с тем, что они вернулись после травмы. Все молодцы. Разница в баллах небольшая, поэтому я очень довольна, Степанова и Букин очень хорошо растут», — сказала Бестемьянова «Газете.Ru».

Также прославленная спортсменка высказалась о седьмом месте Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые дебютировали на европейском первенстве. По словам Бестемьяновой, для первого раза это хороший итог.

«Конечно, седьмое место – очень хороший результат для дебютантов. Они хорошо катались, молодцы», — заключила Бестемьянова.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы.