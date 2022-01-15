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Карацев стал победителем турнира ATP в Сиднее

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Dan Himbrechts/AAP Image/Reuters

Российский теннисист Аслан Карацев в финале турнира ATP в Сиднее одержал победу над британцем Энди Марреем (6:3, 6:3).

Этот трофей ATP стал для 28-летнего россиянина третьим в карьере.

Теперь обоим участникам финала предстоит выступить на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Россиянин сыграет с испанским теннисистом Хауме Мунаром, а Маррею будет противостоять Николоз Басилашвили из Грузии. Турнир пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

В декабре 2021 года Аслан Карацев получил награду Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) как самый прогрессирующий игрок сезона.

В марте 2021 года на турнире в Дохе Аслан выиграл первый турнир уровня ATP в парном разряде с Андреем Рублевым. Уже через неделю Карацев выиграл турнир ATP 500 в Дубае, в полуфинале обрезав путь все тому же Рублеву. На одном из турниров россиянину удалось впервые обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича.

В паре с Еленой Весниной Карацев стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио, уступив в финале еще одной российской паре Павлюченкова / Рублев.

В октябре Карацев выиграл второй в карьере турнир ATP в одиночном разряде.

Ранее стали известны претензии, которые предъявляют австралийские власти задержанному сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

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