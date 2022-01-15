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Кондратюк: люди в чатах сами решат, заслуживаю ли я ехать на ОИ

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос, заслужил ли он поездку в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекин.

«Думаю, люди в чатах сами решат, заслуживаю ли я ехать туда или не заслуживаю. А мое дело кататься», — передает слова Кондратюка Sport24.

Кондратюк является бронзовым призером чемпионата России 2021 года и чемпионом страны 2022 года. Он тренируется в школе олимпийского резерва ЦСКА им. С.А. Жука под руководством Светланы Соколовской.

14 января на чемпионате Европы в Таллине Кондратюк стал обладателем золотой медали в мужском одиночном катании. Он получил 187,5 балла, а в сумме — 286,56. Второе место досталось итальянцу Даниэлю Грасслю, тройку призеров замкнул Денис Васильев из Латвии.

Для 18-летнего спортсмена это выступление на чемпионате Европы стало дебютным. Другие россияне, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, по результатам соревнования стали четвертым и пятым соответственно.

В ближайшее время будут названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Ирина Роднина заявила, что у российских фигуристов в мужском одиночном катании нет шансов на медаль на предстоящих Олимпийских играх.

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