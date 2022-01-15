В США считают сборную России по хоккею главным фаворитом Олимпиады

Издание Fox News прокомментировало решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать своих игроков на Олимпийские игры.

«Ни одна страна не выигрывает от отсутствия игроков НХЛ больше, чем Россия. Россияне с хоккеистами из НХЛ в пяти случаях из шести не добивалась медалей», — говорится в статье.

Олимпиада — 2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице. 22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд.

Игроки НХЛ пропускали и предыдущую Олимпиаду в 2018-м году. Тогда победу одержала сборная России, которая в финале оказалась сильнее Германии 4:3 (ОТ).

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не разрешит хоккеистам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступить на Олимпийских играх 2022 года в индивидуальном порядке.