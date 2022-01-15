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Жена экс-игрока «Рубина» Данченко погибла в ДТП

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РИА Новости

Виктория Данченко, жена бывшего футболиста казанского «Рубина» Олега Данченко, погибла в ДТП, сообщает Telegram-канал «Киев INFO».

Скорее всего, Виктория находилась за рулем автомобиля, который врезался в легковую машину, после этого ударил эвакуатор, а тот отлетел в фуру. Девушку зажало в салоне. Ее тело пришлось извлекать, разрезав автомобиль.

27-летний Олег Данченко выступает на правах аренды за луганскую «Зарю». Права на игрока принадлежат греческому АЕКу. В России он играл за «Анжи», «Енисей», «Рубин» и «Уфу».

Ранее защитник «Коньяспор» и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в дорожно-транспортном происшествии.

27-летний игрок попал в аварию около 9 утра по турецкому времени. Чалык не справился с управлением и его машина вылетела с трассы. Спортсмен скончался от полученных травм.

Полиция начала расследование. Отмечается, что в машине футболист находился один.

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