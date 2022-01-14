Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В российском посольстве назвали официальную причину смерти шоумена Зеленского 17:06
Хабиб заразился коронавирусом 17:02
В Швеции зафиксировали рост уровня военной активности России в Балтийском море 17:00
В руководстве Центробанка произошли серьезные кадровые перестановки 17:00
Сергей Шнуров может стать отцом в четвертый раз 16:58
Спортивный директор «Спартака» Каттани раскрыл подробности своего контракта 16:53
Раскрыт ноутбук со съемным складным экраном 16:52
На Троекуровском кладбище поставили памятник Грачевскому 16:51
Борис Джонсон извинился перед Елизаветой II 16:50
Все счета соратников Навального Волкова и Жданова будут заморожены 16:47
Бесплатная ставка 1000 р.

Российский теннисист Карацев вышел в финал турнира в Сиднее

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александар Джорович/РИА «Новости»

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал турнира в Сиднее, обыграв Дэниэла Эванса из Великобритании со счетом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3.

Россиянин девять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Эванса три эйса, одна двойная ошибка и два брейка.

15 января в финальном матче Карацев встретится с британским теннисистом Марреем.

Карацев — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалист открытого чемпионата Франции — 2021 в миксте, победитель трех турниров ATP (из них два в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России

Сидней (Австралия). Турнир ATP Sydney Tennis Classic
Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Полуфинал

Аслан Карацев (Россия, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 3) — 6:3, 6:7 (13:15), 6:3.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что подаренный за победу на Олимпийских играх — 2020 BMW X5 отдал своему отцу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть