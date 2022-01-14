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Виза Джоковича снова аннулирована, ему грозит депортация

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Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports/Reuters

Австралийская виза сербского теннисиста Новака Джоковича повторно аннулирована. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня Правительство Австралии второй раз аннулировало визу сербского теннисиста. В организации считают, что спортсмен несет угрозу обществу из-за того, что он не прошел вакцинацию.

«Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии с разделом 133C (3) Закона о миграции, чтобы аннулировать визу, имевшуюся у Новака Джоковича, по соображениям безопасности здоровья и порядка, так как это отвечает общественным интересам», — сказал министр по иммиграции Алекс Хоук.

Напомним, при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. 10 января суд Мельбурна удовлетворил апелляцию спортсмена и отложил его депортацию.

Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас раскритиковал решение Новака Джоковича приехать на Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) без прививки от коронавируса.

«Он играет по своим собственным правилам и делает то, на что другим не хватило смелости», — заявил Циципас.

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