Экс-игрок «Спартака» рассказал о конфликте с Карпиным

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Шешуков рассказал о конфликте с Валерием Карпиным, который очень жестко относился к появлению лишних килограммов у своих подопечных.

«Не было определенного момента, как и открытого выяснения отношений. Все шло по нарастающей, недопонимание копилось по многим моментам. Например, по его требованиям к весу игроков. Я Карпина спрашивал: Валерий Георгиевич, объясните по-человечески, зачем такие жесткие рамки? У него был один ответ: «Не знаешь, как вписаться в вес? Не жри», — цитирует Шешукова «Спорт-Экспресс».

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона 2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили совместное сотрудничество.

В июле 2021 года было объявлено о назначении Карпина главным тренером сборной России. Под его руководством в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная России уступила Хорватии со счетом 1:0. Этот результат обеспечил его команде выход в стыковые матчи. 24 марта россиянам предстоит встретиться со сборной Польши.

Ранее нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, почему Карпин топовый специалист.