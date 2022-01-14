Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Омске арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании дочери сожительницы 09:28
Циципас обвинил Джоковича в наглости из-за приезда в Австралию 09:24
В московском метро усилили контроль за ношением масок 09:20
Пострадавшие при жесткой посадке самолета на Алтае находятся в состоянии... 09:09
Фигурист Козловский считает, что чемпионат России сложнее Олимпиады 09:07
Северная Корея совершила пуск неопознанного снаряда 09:07
В Минздраве назвали бесполезным измерение антител к COVID-19 09:06
В Казахстане подсчитали точную сумму ущерба бизнесу из-за беспорядков 08:57
В Лондоне прокомментировали сообщения о нахождении в районе гибели... 08:53
В Хабаровске воспитанник интерната попытался убить сверстника 08:51
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-игрок «Спартака» рассказал о конфликте с Карпиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Шешуков рассказал о конфликте с Валерием Карпиным, который очень жестко относился к появлению лишних килограммов у своих подопечных.

«Не было определенного момента, как и открытого выяснения отношений. Все шло по нарастающей, недопонимание копилось по многим моментам. Например, по его требованиям к весу игроков. Я Карпина спрашивал: Валерий Георгиевич, объясните по-человечески, зачем такие жесткие рамки? У него был один ответ: «Не знаешь, как вписаться в вес? Не жри», — цитирует Шешукова «Спорт-Экспресс».

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона 2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили совместное сотрудничество.

В июле 2021 года было объявлено о назначении Карпина главным тренером сборной России. Под его руководством в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная России уступила Хорватии со счетом 1:0. Этот результат обеспечил его команде выход в стыковые матчи. 24 марта россиянам предстоит встретиться со сборной Польши.

Ранее нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, почему Карпин топовый специалист.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть