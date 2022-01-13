ФИА выпустила официальное заявление о ходе расследовании событий на Гран-при Абу-Даби

Международная автомобильная федерация выпустила официальное заявление относительно ситуации, произошедшей на Гран-при Абу-Даби 2021 года.

«Президент ФИА начинает консультации со всеми командами Формулы-1 по различным вопросам. 19 января пунктом повестки заседания спортивно-консультативного комитета станет использование машин безопасности. Следующим этапом станет совместное обсуждение вопроса с пилотами Формулы-1. Результаты подробного анализа будут представлены комиссии Формулы-1 в феврале, а окончательное решение будет принято на Всемирном совете по автоспорту в Бахрейне 18 марта», — гласит официальное заявление ФИА.

Судьба чемпионского титула Формулы-1 сезона-2021 решалась в последней гонке сезона а Абу-Даби. У Льюиса Хэмилтона, побеждавшего в последних четырех чемпионатах и Макса Ферстаппена было одинаковое количество очков. Незадолго до финиша британец уверенно лидировал, но после аварии болида Николаса Латифи на трассу выпустили сейфти-кар, давший Ферстаппену шанс оказаться рядом с соперником.

Позже голландец произвел атаку на британского гонщика и впервые стал чемпионом «Формулы-1».

Ранее гонщик «Формулы-1» Николас Латифи заявил, что ему угрожали убийством после последней гонки сезона.