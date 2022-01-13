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Кокорин поставил лайк под публикацией Глушакова с предложением перейти в «Химки»

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Global Look Press

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил о возможном трансфере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб.

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?» — написал под фото в Instagram Глушаков.

Позже Кокорин поставил «лайк» под публикацией полузащитника «Химок».

Ранее в «Химки» перешли экс-игроки сборной России Юрий Жирков и Павел Мамаев. Подмосковный клуб после 18 туров заработал 14 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 января Кокорину присвоили победу в номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

30-летний россиянин занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящейся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что против траты бюджетов Химок и Сходни на зарплату Жиркова.

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