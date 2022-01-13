Стало известно, когда определятся сроки проведения МЧМ по хоккею

Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда станут известны сроки проведения молодежного чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

«Мы готовимся к тому, чтобы провести турнир летом. Сроки и место проведения будут известны во время Олимпиады», — сказал Тардиф.

30 декабря Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отмене турнира из-за роста числа заболевших игроков коронавирусом. Позднее президент организации Люк Тардиф заявил, что отмененный турнир планируется провести летом 2022 года, и хозяином соревнований также будет Канада.

Последний раз россияне становились чемпионами МЧМ в 2011 году. Тогда сборную России возглавлял Валерий Брагин.

Ранее главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов рассказал о своем желании остаться на посту главного тренера команды, если молодежный чемпионат мира (МЧМ) перенесут на лето.