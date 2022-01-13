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Стало известно, когда определятся сроки проведения МЧМ по хоккею

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Global Look Press

Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда станут известны сроки проведения молодежного чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

«Мы готовимся к тому, чтобы провести турнир летом. Сроки и место проведения будут известны во время Олимпиады», — сказал Тардиф.

30 декабря Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отмене турнира из-за роста числа заболевших игроков коронавирусом. Позднее президент организации Люк Тардиф заявил, что отмененный турнир планируется провести летом 2022 года, и хозяином соревнований также будет Канада.

Последний раз россияне становились чемпионами МЧМ в 2011 году. Тогда сборную России возглавлял Валерий Брагин.

Ранее главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов рассказал о своем желании остаться на посту главного тренера команды, если молодежный чемпионат мира (МЧМ) перенесут на лето.

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МЧМ-2022
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