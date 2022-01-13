Кокорин получал в «Спартаке» 22 млн рублей за то, что не нарушал правила распорядка

Форвард Александр Кокорин получал в московском «Спартаке» 22 млн рублей в месяц за то, что не нарушал правила внутреннего распорядка, передает Telegram-канал Baza.

От игрока требовалось не употреблять алкогольные напитки перед матчами, не опаздывать, не пропускать игры и тренировки. Также Кокорин не должен был договариваться с другими командами.

Кокорин получил €4 млн в качестве подписного бонуса.

Напомним, 8 января Кокорину присвоили победу в номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

30-летний россиянин занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящейся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Ранее Ренато Бузо, бывший ассистент экс-наставника «Фиорентины» Чезаре Пранделли, признался, что почти не видел российского форварда Александра Кокорина на тренировках.