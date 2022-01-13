Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Половина россиян считает, что в школьный рацион можно ввести растительное мясо 09:02
Экс-чиновника ФСО обвинили в получении взятки 20 млн 09:01
«Авито» назвал услуги, на которые сильнее всего выросли цены в 2021 году 09:01
Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года 08:53
На Дальнем Востоке мужчина организовал ограбление своей жены, не желая разводиться 08:51
Роспотребнадзор объяснил трудность приготовления пельменей для детей в школах 08:40
Наставник «Миннесоты» рассказал, когда Капризов вернется на лед после... 08:31
Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений против детей 08:31
Полиция спасла вора, застрявшего в дымоходе во время ограбления 08:26
Журналист из США: последние программы Валиевой не соответствуют ее таланту 08:19
Бесплатная ставка 1000 р.

Футболист Хамес Родригес спас своего одноклубника, у которого остановилось сердце

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
soccerway.com

Колумбийский футболист катарского «Аль-Райяна» Хамес Родрирег спас своего одноклубника Усмана Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, передает Daily Mail.

Отмечается, что Кулибали потерял сознание в конце первого тайма. Родригес подбежал к партнеру по команде, поправил ему голову, чтобы тот мог дышать, прежде чем к спортсмену успеет медицинская бригада.

Кулибали был доставлен в больницу. У него случился сердечный приступ.

В текущем сезоне чемпионата Катара Родригес провел семь матчей, забив три мяча.

Ранее матч 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Уотфордом» и «Челси» был приостановлен из-за того, что у одного из болельщиков случился сердечный приступ.

Врачи лондонского клуба оказали помощь фанату. Им удалось вернуть его к жизни.

Болельщик отправился в больницу, а матч был ненадолго приостановлен. В итоге арбитр продолжил встречу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть