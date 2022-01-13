Футболист Хамес Родригес спас своего одноклубника, у которого остановилось сердце

Колумбийский футболист катарского «Аль-Райяна» Хамес Родрирег спас своего одноклубника Усмана Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, передает Daily Mail.

Отмечается, что Кулибали потерял сознание в конце первого тайма. Родригес подбежал к партнеру по команде, поправил ему голову, чтобы тот мог дышать, прежде чем к спортсмену успеет медицинская бригада.

Кулибали был доставлен в больницу. У него случился сердечный приступ.

В текущем сезоне чемпионата Катара Родригес провел семь матчей, забив три мяча.

Ранее матч 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Уотфордом» и «Челси» был приостановлен из-за того, что у одного из болельщиков случился сердечный приступ.

Врачи лондонского клуба оказали помощь фанату. Им удалось вернуть его к жизни.

Болельщик отправился в больницу, а матч был ненадолго приостановлен. В итоге арбитр продолжил встречу.