Футболист Хамес Родригес спас своего одноклубника, у которого остановилось сердце

Колумбийский футболист катарского «Аль-Райяна» Хамес Родрирег спас своего одноклубника Усмана Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, передает Daily Mail.
Отмечается, что Кулибали потерял сознание в конце первого тайма. Родригес подбежал к партнеру по команде, поправил ему голову, чтобы тот мог дышать, прежде чем к спортсмену успеет медицинская бригада.
Кулибали был доставлен в больницу. У него случился сердечный приступ.
В текущем сезоне чемпионата Катара Родригес провел семь матчей, забив три мяча.
Ранее матч 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Уотфордом» и «Челси» был приостановлен из-за того, что у одного из болельщиков случился сердечный приступ.
Врачи лондонского клуба оказали помощь фанату. Им удалось вернуть его к жизни.
Болельщик отправился в больницу, а матч был ненадолго приостановлен. В итоге арбитр продолжил встречу.