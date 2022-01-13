Серебряный призер Олимпийских игр обвиняется в убийстве

Серебряный призер Олимпийских игр — 2012 по вольной борьбе Сушил Кумар в данный момент находится в тюрьме в ожидании суда по делу об убийстве борца Сагара Дханкара.

Индийский борец обвиняется в том, что он был лидером в группе мужчин, которые похитили Дханкара и забили его до смерти весной 2021 года.

По данным СМИ, Кумар имел ряд причин для ненависти к Дханкару, включая любовный треугольник с участием гражданки Украины, невыплату арендной платы за квартиру, а также нелицеприятные высказывания.

В Индии после ареста стали появляться сообщения о том, что Кумар был связан с некоторыми из самых опасных организованных преступников Дели

Ранее сообщалось, что казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Куат Хамитов рассказал о том, что после инцидента с задержанием ОМОНом не собирается продолжать профессиональную карьеру.

«Я планировал еще лет пять выступать, прославлять страну… Но так как вся эта ситуация случилась не без участия правоохранительных органов, я решил официально завершить карьеру. Для меня начинается новая карьера, новая глава в моей жизни», — сказал 33-летний спортсмен в Instagram.