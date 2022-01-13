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Американский радиоведущий оскорбил Джоковича

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REUTERS

Американский ведущий и юморист Говард Стерн высказался о ситуации с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Этот чертов Джокович... Я называю его Джокером. Что за идиот! Первое, что я услышал об этом парне: он не хочет вакцинироваться, но при этом постоянно везде вертится. Его нужно вышвырнуть к черту из тенниса. Вот и все, прости-прощай! Он придурок. Его не должно быть в теннисе. Ему наплевать на окружающих», — цитирует Стерна Fox News.

Напомним, при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. До суда, который состоялся 10 января, спортсмен находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция в итоге была удовлетворена, а депортация пока отложена, но все еще возможна. Джоковичу разрешили покинуть карантинный отель, и он смог провести тренировку.

Джокович является девятикратным победителем турнира. В последний раз он выигрывал Australian Open в 2021 году, обыграв в решающем матче россиянина Даниила Медведева.

Ранее сообщалось, что Джоковичу может грозить до трех лет тюрьмы за интервью после положительного ПЦР-теста.

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