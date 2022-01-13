Селюк — о Смолове: сбитый летчик, его уровень — «Урал», «Уфа»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какое будущее ждет нападающего Федора Смолова в московском «Динамо».

Напомним, 12 января форвард официально перешел из «Локомотива».

«Смолов не отрабатывает, любит играть на чистых мячах. Сбитый летчик, его уровень — «Урал», «Уфа».

В «Динамо» есть Тюкавин, получается он сядет? Но он на десять голов выше Феди, а потенциал — небо и земля. Ему нужно играть. Смолов будет давить на молодых Грулева, Захаряна, Тюкавина. Он себя так ведет.

Если Смолов не будет выходить на поле, будет вони столько, как будто на стадионе прорвало канализационную трубу. Смолов будет мечтать, чтобы Тюкавин упал или получил травму», — приводит слова агента «Комсомольская правда».

Смолов является воспитанником «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в чемпионате России.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

В текущем сезоне 31-летний нападающий в 15 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) отметился семью забитыми мячами.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выделил сильные качества Федора Смолова.