Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Американский радиоведущий оскорбил Джоковича 05:46
Премьер Эстонии возмутилась переговорами России и США 05:41
Число задержанных в казахстанском Шымкенте превысило 3,5 тыс. человек 05:35
Синоптик рассказал об аномальном потеплении в Москве с пятницы 05:33
Роналду высказался о работе Рангника в «Манчестер Юнайтед» 05:32
США предложили ввести новые санкции против КНДР из-за запуска ракет 05:21
NASA: Космический грузовик Cygnus отправится к МКС 19 февраля 05:19
Глава СК России Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии... 05:05
Россия может отказаться от использования иностранных спутников 05:05
Нутрициолог развеяла миф о вреде пальмового масла 05:05
Бесплатная ставка 1000 р.

Селюк — о Смолове: сбитый летчик, его уровень — «Урал», «Уфа»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
smolovfedor_10/instagram.com

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какое будущее ждет нападающего Федора Смолова в московском «Динамо».

Напомним, 12 января форвард официально перешел из «Локомотива».

«Смолов не отрабатывает, любит играть на чистых мячах. Сбитый летчик, его уровень — «Урал», «Уфа».

В «Динамо» есть Тюкавин, получается он сядет? Но он на десять голов выше Феди, а потенциал — небо и земля. Ему нужно играть. Смолов будет давить на молодых Грулева, Захаряна, Тюкавина. Он себя так ведет.

Если Смолов не будет выходить на поле, будет вони столько, как будто на стадионе прорвало канализационную трубу. Смолов будет мечтать, чтобы Тюкавин упал или получил травму», — приводит слова агента «Комсомольская правда».

Смолов является воспитанником «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в чемпионате России.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

В текущем сезоне 31-летний нападающий в 15 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) отметился семью забитыми мячами.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выделил сильные качества Федора Смолова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть