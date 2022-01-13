Экс-игрок «Динамо» рассказал, почему «Локомотив» решил расстаться со Смоловым

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков рассказал, почему столичный «Локомотив» решил расстаться с нападающий Федором Смоловым.

Напомним, 12 января форвард официально перешел в «Динамо».

Это общее состояние клуба в целом. Там идет смена курса развития. Мы видим, что они избавляются от дорогостоящих игроков, которые получают большие деньги.

Сейчас будет курс на своих молодых воспитанников. Меньше денег будет платиться. И по игре тоже были вопросы к Смолову. При Николиче это был один футболист. После него – совсем другой», — приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол».

Смолов является воспитанником «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в чемпионате России.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

В текущем сезоне 31-летний нападающий в 15 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) отметился семью забитыми мячами.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выделил сильные качества Федора Смолова.