Экс-тренер «Фиорентины»: я почти не видел Кокорина на тренировках

Ренато Бузо, бывший ассистент экс-наставника «Фиорентины» Чезаре Пранделли, признался, что почти не видел российского форварда Александра Кокорина на тренировках, передает Labaro Viola.

«За три месяца, что я был в «Фиорентине», я почти не видел Кокорина на тренировках. Он всегда был травмирован, лежал на диване и редко появлялся на поле», — сказал Бузо.

Также Бузо отметил, что Кокорин был интровертом, ему было трудно выразить себя.

Напомним, 8 января Кокорину присвоили победу в номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

30-летний россиянин занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящейся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Ранее итальянский агент Фурио Валькареджи оценил игру форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина в матче против «Торино».