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Норвежский тренер шокирован скандалом с запрещенными смазками на Кубке Скандинавии

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РИА Новости

Норвежский тренер по лыжным гонкам Торстейн Драйнес отреагировал на новость о том, что лыжники из Швеции и Норвегии могли использовать запрещенные смазки на Кубке Скандинавии (7-9 января).

Напомним, несколько спортсменов прибыли на соревнования, проходящие в шведском Фалуне, чтобы подготовиться к предстоящим Олимпийским играм. Главный судья соревнований отправил письмо в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) о том, что спортсмены использовали лыжные смазки с фтором, который запрещен.

На данный момент имена нарушителей не разглашаются. Некоторые из спортсменов уже признались, что применяли данные запрещенные смазки. Делегат соревнований отметил, что подтвердить факт жульничества является невозможным.

«Я в шоке. Особенно из-за того, что спортсмены, которые делают это сознательно, опускаются до такого. Я думаю, что спорт — это честная игра, а то, что происходит, — это нечестно. Предосудительно с моральной точки зрения. Ожидаю, что спортсмены остро на это отреагируют. Такие моменты могут привести к снятию команды», — приводит слова специалиста NRK.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о скандале с запрещенными смазками на Кубке Скандинавии.

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