Чемпион мира по боксу Усик рассказал о планах после бокса

Украинский боксер Усик рассказал, что получает высшее образование, чтобы найти себе занятие после окончания спортивной карьеры.

«Бокс – это же не на всю жизнь. Я заочно учусь на данный момент в двух вузах. Это Харьковский и Львовский университеты внутренних дел.

На специальности «Психология», а во Львове – «Экономическая разведка». Это будущее. Возможно, я найду себя в этом.

Может быть, в дальнейшем я стану знаменитым психологом, ко мне будут люди приходить», – сказал спортсмен на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри в Twitter обратился к британскому бойцу Энтони Джонсону, обвинив украинца Александра Усика в употреблении запрещенных препаратов.