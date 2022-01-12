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Малкин сделал дубль за 11 минут в первом матче после возвращения

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анахайм Дакс» отметился двумя заброшенными шайбами.

Россиянин отметился дублем в своем первом матче после возвращения на лед. Напомним, что российский форвард пропустил старт сезона из-за травмы колена и последовавшей операции.

Сначала Малкин сумел реализовать большинство. Ассистировали ему Крис Летанг и Джейк Гюнцель. Затем россиянин забросил в равных составах с передач Каспери Капанена и Джона Марино. Помимо Малкина за «Питтсбург» забил Джефф Картер. В составе «Анахайма» шайбой отметился Якоб Сильверберг.

К моменту публикации новости закончился второй период. «Пингвинз» впереди 3:1.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Баффало Сэйбрз» благодаря хет-трику российского нападающего Никиты Кучерова (6:1).

Малкин перебрался в Америку в 2006 году. В своем дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российский нападающий смог забросить первую шайбу. Прекрасная игра Малкина позволила ему получить «Колдер Трофи» как самому яркому игроку, который проводит свой первый сезон в лиге.

За это время россиянин три раза поднимал над своей головой Кубок Стэнли, а в 2012 году был удостоен «Харт Трофи», как самый полезный игрок своей команды.

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Хоккей. НХЛ
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