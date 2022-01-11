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Президент КХЛ: сейчас весь сезон под угрозой

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РИА Новости

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о судьбе турнира в текущем сезоне, передает Sport24.

«Все клубы хотят играть и доиграть чемпионат. Сейчас весь сезон под угрозой. Думали сегодня, как продолжать чемпионат, выслушали клубы. Вчера была встреча с ФХР. Много разных сценариев», — сказал Морозов.

Также Морозов отметил, что существует договоренность с клубами о том, что команды выразят свое мнение по вопросу продолжения сезона, но 11 января некоторые команды воздержались от ответа.

«На данный момент те клубы, которые здоровы, будут играть между собой», — добавил он.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что матчи КХЛ могут проводиться без игроков сборной в олимпийскую паузу.

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Хоккей. КХЛ
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