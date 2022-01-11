Еще один клуб АПЛ интересуется Головиным

Лондонский «Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, стороны пока не начинали переговоры по трансферу. Речь идет о консультациях и сборе информации — насколько самому полузащитнику интересно поменять клуб.

«Вест Хэм» в 20 матчах нынешнего сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ) набрал 34 очка и занимает пятое место.

Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщал об интересе ливерпульского «Эвертона» к Головину.

В этом сезоне Головин 13 раз выходил в футболке «Монако» в чемпионате Франции и отметился двумя забитыми мячами. В Лиге Европы его команда заняла первое место в группе и теперь ждет своего соперника в плей-офф.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет €25 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес настаивает на покупке Александра Головина.