Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мясников назвал продукт, убивающий половину своих потребителей 15:36
Шойгу сократил зарубежные командировки и отпуска военных 15:36
Назван новый директор Московского театра сатиры 15:35
У замглавы ГИБДД Башкирии нашли коллекцию дорогих часов 15:33
Начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку 15:29
Археологи нашли руины богатого римского города под стройкой в центре Англии 15:22
Зюганов обвинил Казахстан в русофобской политике 15:18
В Госдуме предлагают сравнять зарплаты депутатов со средним заработком 15:17
В США призвали Байдена решительнее действовать с санкциями против России 15:14
«Елки 8» уличили в плагиате постера 15:11
Бесплатная ставка 1000 р.

Еще один клуб АПЛ интересуется Головиным

«Вест Хэм» интересуется хавбеком «Монако» Головиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Лондонский «Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, стороны пока не начинали переговоры по трансферу. Речь идет о консультациях и сборе информации — насколько самому полузащитнику интересно поменять клуб.

«Вест Хэм» в 20 матчах нынешнего сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ) набрал 34 очка и занимает пятое место.

Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщал об интересе ливерпульского «Эвертона» к Головину.

В этом сезоне Головин 13 раз выходил в футболке «Монако» в чемпионате Франции и отметился двумя забитыми мячами. В Лиге Европы его команда заняла первое место в группе и теперь ждет своего соперника в плей-офф.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет €25 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес настаивает на покупке Александра Головина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть