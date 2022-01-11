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Лесун объяснил, почему в современном пятиборье нет проблем с допингом

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Reuters

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун объяснил, почему в этом виде спорта нет допинговых скандалов. По его словам, это связано с разными дисциплинами, и нет универсального препарата, который помогал бы улучшить результаты во всех.

«На моей памяти было только два случая у мужчин. Тут какая проблема. Человеку надо бежать – и можно какую-то таблетку съесть. Но потом ему же нужно резко переключиться и снизить пульс с 200 до 140 ударов в минуту. Потом – опять переключаться.

Универсального средства, чтобы выпил и пошли результаты, в современном пятиборье нет. Более того, МОК нам говорит: «ребята, у вас нет проблем ни с судейством, ни с допингом». За это не цепляются», — сказал Лесун «Газете.Ru».

Он отметил, что допинговые скандалы не повлияли бы на рост популярности современного пятиборья, которое в такой ситуации могли бы больше обсуждать. Лесун подчеркнул, что проблема популярности заключается в отсутствии качественных телевизионных трансляций.

«Надо было за эти годы научиться правильно нас снимать и показывать – не научились. Может быть, нужно как-то переформатировать конкур, сократить паузу между первой и второй дисциплиной.

Вариантов может быть много. Но у нас не хотят этим заниматься, тратить деньги на телевизионщиков, которые бы видели картинку. В нашем виде спорта очень хорошая наполненность, ее надо упаковать в яркую обертку и, думаю, люди начнут это принимать», — считает спортсмен.

Лесун — многократный чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России (2013). В 2016 году Лесун признан Министерством спорта лучшим спортсменом страны (номинация «Гордость России»).

Современное пятиборье включает в себя фехтование, плавание, конкур, бег и стрельбу.

Ранее биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий команду Южной Кореи, признал свою вину в употреблении допинга.

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