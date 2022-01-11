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Игрок «Локомотива» получил более 20 предложений о переходе

Защитник «Локомотива» Мурило получил более 20 предложений о переходе

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Pavel Golovkin/AP

В агентстве TFM Agency, представляющем интересы бразильского защитника московского «Локомотива» Мурило, высказались о ситуации с возможным уходом игрока.

«Мурило получил предложения от более чем 20 клубов за последние недели. Ежедневно мы получаем новое.

Мы не можем предсказать, куда он уйдет, потому что «Локомотив» должен принять какое-то из предложений. Только тогда будет ясно», — сказали в TFM Agency Sport24.

24-летний защитник перешел в «Локомотив» из бразильского «Крузейро». Переход состоялся в 2019 году. В нынешнем сезоне футболист сыграл пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился одной результативной передачей.

«Железнодорожники» после 18-го тура занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший хавбек ЦСКА Константин Марадишвили, ныне выступающий за «Локомотив», рассказал о самом сложном моменте в армейском клубе.

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Футбол. Чемпионат России
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