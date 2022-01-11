Экс-игрок «Локомотива» объяснил, в чем проблема Миранчука в «Аталанте»

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился эмоциями от игры Алексея Миранчука за «Аталанту».

«Когда Миранчук выходил на замену, он всегда играл ярко. Надеюсь, у него продолжится такая тенденция. Наверное, Миранчуку не хватает мастерства. Я уверен, что все зависит от готовности футболистов. Если бы он был сильнее своих партнеров по команде, Алексей точно бы играл. Не выдерживает конкуренцию, поэтому не попадает в состав. Миранчук слабее своих одноклубников», — цитирует Сенникова «Рейтинг Букмекеров».

9 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Удинезе». Миранчук появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал Мехле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Аталанты».

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 11-ти матчах чемпионата Италии.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не верит в успех Миранчука в «Аталанте», несмотря на его результативность в последнем матче своей команды.