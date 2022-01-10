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Медведев рассказал о будущем Дзюбы после перехода Сергеева в «Зенит»

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РИА Новости

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя переход в команду форварда Ивана Сергеева, заявил, что нападающий Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно. Его слова передает «РБ Спорт».

«Дзюба близок к переходу в «Рубин»? Информация не соответствует действительности. Останется ли он в «Зените» зимой? 100 процентов», — сказал Медведев.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол + пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

Нападающий «Зенита» является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Сергеев начинал свою карьеру в любительском клубе из Череповца. В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги. В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет €2,3 млн.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о ценности Артема Дзюбы.

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Футбол. Чемпионат России
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