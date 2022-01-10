Боксер Головкин высказался о ситуации в Казахстане

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился мнением о протестах в стране.

«День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан», — написал спортсмен в Twitter.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов высказался о событиях в Казахстане.

«Мародерство и вандализм не дозволены в Исламе. Своих же грабите», — написал спортсмен в Instagram.