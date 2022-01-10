Боец UFC сравнил давление перед одним из своих боев с тюрьмой

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис рассказал о самом сложном поединке в своей карьере и сравнил его с тюрьмой.

«Я не хочу больше никогда испытывать подобное. Это было слишком большое давление, слишком большое давление. Его было слишком много. До такой степени, что я действительно звонил людям и просил дать мне немного травы, чтобы я мог расслабить свои нервы в день боя. Вот такое давление. Это можно сравнить с тюрьмой», — передает слова Льюиса MMA Fighting.

Речь идет о бое Льюиса против Сирила Гана в рамках турнира UFC 265. Поединок завершился победой французского спортсмена, который получил титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

Последним боем Льюиса стала встреча с Крисом Дакасом, которая завершилась в пользу 36-летнего американца.

Льюис дебютировал в профессиональных боях в 2011 году. Всего на его счету 35 боев, 26 из которых заканчивались для него победой. Американец также участвовал в турнирах по эгидой Bellator. Льюис удостоился права выступить в поединке за звание чемпиона UFC в тяжелом весе, но проиграл титул Кормье.

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