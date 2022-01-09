Две результативные передачи Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Удинезе»

«Аталанта» одержала победу с разгромным счетом над «Удинезе» (6:2) в гостевом матче 21-го тура Серии А.

Два забитых мяча на свой счет записал колумбиец Луис Муриэль, украинец Руслан Малиновский отметился голом и результативной передачей. Также по забитому мячу у хорвата Марио Пашалича, датчанина Йоакима Мехле и итальянца Маттео Пессины.

Российский хавбек Алексей Миранчук появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал Мехле.

Это третье и четвертое результативные действия 26-летнего россиянина в текущем розыгрыше Серии А (1+3). Матч с «Удинезе» стал для него 11-м, однако в стартовом составе игрок выходил всего четыре раза.

Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Контракт игрока с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

«Аталанта» после 20-ти туров занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук не соглашается переходить в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона.