Тихонов отреагировал на упущенную победу Логинова в гонке преследования

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Напомним, 29-летний биатлонист пришел к финишу пятым. Россиянин лидировал в гонке преследования вплоть до четвертого огневого рубежа, где допустил три неточных выстрела.

«На то он и биатлон — у меня еще больше преимущество бывало, и я проигрывал. Ничего страшного. Саше просто надо задуматься: палить как из автомата нужно только в крайних случаях в эстафетах. А здесь, при таком преимуществе, потерять 20-25 секунд не страшно, торопиться не стоило.

В чужую голову не влезешь, но возможно тут просто психологический момент, который нужно в дальнейшем проработать.

Команда у нас нормальная, очки набрали хорошие, поэтому я Саше пожелаю только удачи. Напортачил сегодня, завтра так уже не будет. Я на его стороне, спортсмена нужно поддержать», — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

Первым к финишу пришел представитель Франции Кентен Фийон Майе, серебро досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, замкнул тройку лучших — норвежец Тарьей Бё.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Александр Логинов высказался об упущенной победе в гонке преследования на этапе Кубка мира.