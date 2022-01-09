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Тихонов отреагировал на упущенную победу Логинова в гонке преследования

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Напомним, 29-летний биатлонист пришел к финишу пятым. Россиянин лидировал в гонке преследования вплоть до четвертого огневого рубежа, где допустил три неточных выстрела.

«На то он и биатлон — у меня еще больше преимущество бывало, и я проигрывал. Ничего страшного. Саше просто надо задуматься: палить как из автомата нужно только в крайних случаях в эстафетах. А здесь, при таком преимуществе, потерять 20-25 секунд не страшно, торопиться не стоило.

В чужую голову не влезешь, но возможно тут просто психологический момент, который нужно в дальнейшем проработать.

Команда у нас нормальная, очки набрали хорошие, поэтому я Саше пожелаю только удачи. Напортачил сегодня, завтра так уже не будет. Я на его стороне, спортсмена нужно поддержать», — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

Первым к финишу пришел представитель Франции Кентен Фийон Майе, серебро досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, замкнул тройку лучших — норвежец Тарьей Бё.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Александр Логинов высказался об упущенной победе в гонке преследования на этапе Кубка мира.

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