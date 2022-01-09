Старший тренер сборной России объяснил пятое место Логинова в гонке преследования

Старший тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Чувствую и огорчение, и удовлетворение. Точно не могу сказать, что случилось у Логинова, но по тому, что я слышал — он слишком быстро стрелял», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, Логинов пришел к финишу пятым. Россиянин лидировал в гонке преследования вплоть до четвертого огневого рубежа, где допустил три неточных выстрела.

Первым к финишу пришел представитель Франции Кентен Фийон Майе, серебро досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, замкнул тройку лучших — норвежец Тарьей Бё.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Кубок мира. Пятый этап. Оберхов.

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 36.48,3 (2 промаха)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +9,9 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +15,6 (3)

…

5. Александр Логинов (Россия) — +18,5 (4).

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.