Логинов упустил победу и стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Первым к финишу пришел представитель Франции Кентен Фийон Майе, серебро досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, замкнул тройку лучших — норвежец Тарьей Бё.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл Логинов. Россиянин лидировал в гонке преследования вплоть до четвертого огневого рубежа, где допустил три неточных выстрела.

Антон Бабиков финишировал десятым, Даниил Серохвостов — 11-м, Максим Цветков — 12-м, Карим Халили — 20-м и Александр Поварницын — 36-м.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В последний раз россияне брали медаль или выигрывали сингл-микст на Кубке мира 6 февраля 2015 года на этапе в чешском Нове-Место. Тогда победу одержали Алексей Волков и Яна Романова.