Спортивный директор «Ференцвароша» оценил сильные стороны Черчесова

Спортивный директор венгерского «Ференцвароша» Тамаш Хайналь отметил профессиональные качества главного тренера клуба Станислава Черчесова.

«Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. У нашего тренера будет большой набор инструментов для работы, ему нужно будет найти подход к футболистам, держать нужную дистанцию, если нужно.

Черчесов точно знает, что происходит в головах футболистов, и может нужным образом влиять на них. В то же время нужен тренер, который излучает уверенность в себе и веру, которой пронизаны футболисты. Личность Черчесова подходит нам. Также он хорош в профессиональных вопросах», — цитирует Хайналя Nemzeti Sport Online.

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы.

В июле 2021 года он был отправлен в отставку. На место Черчесова был назначен Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что Черчесов дал обещание фанатам «Ференцвароша».