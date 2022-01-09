Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
До двух третей работодателей в России смогут повысить зарплаты сотрудникам... 11:46
«Подъем»: пациент российской больницы умер, не дождавшись операции из-за... 11:38
В Госдуме предложили забирать у богатых до половины дохода 11:36
Овечкин обогнал Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ 11:35
Российские военные начали тренировки в Казахстане 11:26
С 9 января в регионах России резко подорожало ОСАГО 11:21
Детский омбудсмен подтвердила гибель второго ребенка во время беспорядков в Алма-Ате 11:20
Замглавы МИД Рябков: Москва разочарована сигналами из Брюсселя и США 11:13
Стал известен новый тренер сборной Польши, которая сыграет с Россией в стыках... 10:59
Россия фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана 10:58
Бесплатная ставка 1000 р.

Спортивный директор «Ференцвароша» оценил сильные стороны Черчесова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Спортивный директор венгерского «Ференцвароша» Тамаш Хайналь отметил профессиональные качества главного тренера клуба Станислава Черчесова.

«Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. У нашего тренера будет большой набор инструментов для работы, ему нужно будет найти подход к футболистам, держать нужную дистанцию, если нужно.

Черчесов точно знает, что происходит в головах футболистов, и может нужным образом влиять на них. В то же время нужен тренер, который излучает уверенность в себе и веру, которой пронизаны футболисты. Личность Черчесова подходит нам. Также он хорош в профессиональных вопросах», — цитирует Хайналя Nemzeti Sport Online.

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы.

В июле 2021 года он был отправлен в отставку. На место Черчесова был назначен Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что Черчесов дал обещание фанатам «Ференцвароша».

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть