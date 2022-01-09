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Стал известен новый тренер сборной Польши, которая сыграет с Россией в стыках ЧМ-2022

Каннаваро согласился возглавить сборную Польши

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FIFA.com

Итальянский специалист Фабио Каннаваро принял предложение от Польского футбольного союза возглавить национальную команду этой страны. Об этом утверждает Football Italia.

Сообщается, что 48-летний наставник уже встретился с представителями сборной Польши. Переговоры прошли успешно. Контракт между сторонами будет рассчитан на два года.

Также отмечается, что альтернативным вариантом являлся бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло.

Каннаваро — чемпион мира и лучший футболист мира 2006 года. Последним местом работы для него был китайский «Гуанчжоу Эвергранд», который он покинул 23 сентября 2021 года.

Напомним, сборная Польши 24 марта сыграет в гостях с Россией в полуфинальном матче стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира — 2022. Матч пройдет в «Лужниках». Начало в 20.00 (мск).

Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию ЧМ-2022.

Ранее защитник футбольного клуба «Сочи» и сборной России Сергей Терехов рассказал о психологических проблемах отечественных футболистов.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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