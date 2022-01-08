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Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз» в Италии

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Global Look Press

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической награды, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

30-летний игрок занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящаяся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

«Из 48 номинантов, особого внимания удостоен Кокорин из «Фиорентины». Форвард, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам «Фиорентины» лишь разочарование», — сказано на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

Ранее итальянская Corriere dello Sport назвала подмосковные «Химки» единственным претендентом на Александра Кокорина.

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Футбол. Чемпионат Италии
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