Бучневич рассказал, как «Сент-Луису» удалось сдержать Овечкина

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал победу своей команды в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

«Нам удалось провести хороший матч и реабилитироваться за поражение в матче с «Питтсбургом».

Без всяких сомнений, Овечкин является классным игроком. Тренер указывал нам на то, что нужно играть с ним как можно плотнее и лишать его свободного пространства. Думаю, что нам это удалось. Мы проделали классную работу и добыли сегодня победу благодаря командным усилиям», — приводит слова российского хоккеиста сайт НХЛ.

Бучневич в матче со столичной командой набрал три очка и стал первой звездой.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обогнал финского форварда Олли Йокинена по сыгранным матчам в НХЛ.

36-летний россиянин провел 1232-й матч за карьеру в Лиге. Также Овечкин повторил достижение Дино Сиссарелли. Теперь ближайшей целью для нападающего является результат Стива Томаса (1235).