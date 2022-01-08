КХЛ отменила два матча ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием московского ЦСКА.

По состоянию на 8 января у 17 представителей армейцев ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Лига приняла решение не проводить матчи СКА — ЦСКА (9 января) и ЦСКА — «Сочи» (11 января).

«Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Напомним, перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (3:4 ОТ), состоявшемся 7 января, появилась информация, согласно которой пять представителей ЦСКА (хоккеисты — Никита Нестеров, Джон Гилмор, Владислав Каменев и два тренера — Евгений Корешков и Владимир Чебатуркин) сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что КХЛ отменила два матча екатеринбургского «Автомобилиста». У игроков команды выявили 17 положительных ПЦР-тестов.