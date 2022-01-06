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Забит Магомедшарипов высказался о ситуации в Казахстане

Забит Магомедшарипов о ситуации в Казахстане: своих же грабите

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов высказался о ситуации в Казахстане.

«Мародерство и вандализм не дозволены в Исламе. Своих же грабите», — написал спортсмен в Instagram.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее хоккеист магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Барыса», который прошел в Нур-Султане.

«Военных до и после игры мы не видели. Вообще атмосфера была спокойной. Единственное, что напрягало — это отсутствие связи. Все было отключено», — сказал Яковлев.

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