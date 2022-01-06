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Ромашина: нельзя было доводить до запрета российских флага и гимна

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российская синхронистка, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина высказалась о санкциях, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на российский спорт. Ограничения, в частности, подразумевают запрет атлетам из РФ выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагам и получать награды под звуки гимна страны.

«К этому, мне кажется, мы изначально были готовы. Мы же знали об этом заранее – фактически, за полгода, если не раньше. И в этой ситуации мы понимали, что, наверное, это был один из лучших вариантов, которые могли случиться. Могло дойти до того, что Россия вообще бы не поехала на Олимпийские игры. С другой стороны, надо прекрасно понимать, что и до этого состояния вообще нельзя было доводить. Наверное, это и является основной загвоздкой: такого не должно было случиться», - сказала Ромашина «Газете.Ru».

Она призналась, что российские спортсмены на Олимпиаде в Токио даже не могли публично говорить о том, из какой они страны – это также было запрещено. Впрочем, заметила Ромашина, все и так понимали, какую страну они представляют.

«Конечно, без флага и гимна некомфортно, непривычно. Но при этом очень многие страны – даже не в синхронном плавании, в других видах спорта, - видели нашу экипировку и понимали, что мы русские. Они подходили к нам и говорили по-английски: «о, вы русские»? А мы, к сожалению, даже не могли им так ответить, потому что это было запрещено. И нам приходилось только кивать головой, улыбаться и говорить: «да, мы из Олимпийского комитета России, из той страны, которую вы назвали». В какой-то степени это было неприятно, но мне кажется, что в целом, российская сборная на Играх показала, что мы готовы ко всем ситуациям. И тем диванным критикам, которые говорили, что вообще не нужно было ехать без флага, стоит посмотреть на наши результаты, медали, и подумать о том труде, который спортсмены вкладывают в эти медали. Это ведь основная цель атлетов в жизни», - заключила Светлана.

Ранее Ромашина объяснила, почему Олимпиада-2020 стала для нее самой тяжелой.

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