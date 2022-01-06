Ромашина объяснила, почему Олимпиада-2020 стала для нее самой тяжелой

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина поделилась воспоминаниям об Олимпиаде-2020 в Токио, где она завоевала рекордные золотые медали. Она призналась, что эти Игры стали для нее самыми сложными по ряду причин.

«Для меня эти Олимпийские игры, наверное, были самые тяжелые. Не в физическом плане, ни в коем случае. Даже несмотря на то, что я – одна из самых возрастных в нашей команде, я себя на такой возраст не ощущаю. В воде мне очень комфортно и по сей день – может быть, лучше, чем многим молодым девчонкам. Вся тяжесть заключалась в эмоциональном состоянии, потому что я еще и мама. Конечно, на тренировке я, в первую очередь, спортсмен, но сердце разрывается: я постоянно беспокоилась, как дочь растет в мое отсутствие. С учетом того, что изначально я была мамой-наседкой, никуда от себя не отпускала ребенка, постоянно была с ней с самого рождения, мне время разлуки давалось очень тяжело», - сказала Ромашина «Газете.Ru».

Спортсменка добавила, что тяжело восприняла и перенос Игр с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. А выступление в условиях пандемии стало дополнительным стрессом.

«Если вспомнить перенос Олимпиады, ковидные ограничения, переживания по поводу каждодневных тестов на Олимпийских играх – когда каждое утро ждешь результатов и молишься, чтобы все было чисто, - все это добавляло стресса. К тому же, в синхронном плавании сняли команду Греции, которая приехала с положительными результатами – а мы с ними были в одной разминке. Это был далеко не самый приятный момент», - констатировала Ромашина.

Ранее Российская синхронистка Светлана Ромашина, говоря об обвинениях россиян в допинге, заявила, что если спортсмен русский, то это не значит, что он принимает запрещенные вещества.