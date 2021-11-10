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Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей дисквалификации

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РИА Новости

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что подделал документы о пропуске допинг-тестов по указанию бывшего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Конечно, я мог сказать «нет», но не стал. Я послушал начальство и решил сделать, как они сказали. Я знаю, что из-за этой ситуации пострадали ни в чем не виновные спортсмены. Мне очень жаль», — цитирует Лысенко Reuters.

Расследование в отношении спортсмена началось в августе 2018 после того, как Лысенко пропустил несколько внесоревновательных тестов, а затем предоставил поддельные документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств.

В ноябре 2019 года Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) обвинил нескольких членов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в том числе экс-главу организации Дмитрия Шляхтина, в нарушении антидопинговых правил и фальсификации документов.

После инцидента Шляхтин подал в отставку. В феврале 2021 года он, бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян были дисквалифицированы на четыре года.

Сам спортсмен получил четырехлетнее отстранение. Срок дисквалификации отсчитывается с 3 августа 2018 года, когда в отношении спортсмена было заведено дело.

Ранее российский легкоатлет пообещал вернуться в спорт.

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