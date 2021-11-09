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Украинский боец попробовал на вкус кровь соперника

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B1 MMA/Instagram

Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Яцко во время поединка против израильтянина Дэвида Альмайо вытер кровь с соперника и попробовал ее на вкус.

Яцко одолел Альмайо решением судей. Он выиграл свой третий поединок в MMA.

Видео этого эпизода доступно в Instagram B1 MMA.

«Вы видели, чтобы боец MMA пробовал на вкус кровь соперника. Теперь выходит, что видели», — говорится в подписи к ролику.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс заявил, что хотел бы провести бой с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко.

«Федор, брат, ты отлично выглядел в предыдущем поединке. Было бы здорово, если бы мы могли провести с тобой выставочный бой.

Я уже стар, а ты моложе меня. Но ты здорово выглядишь, несмотря на возраст. Две легенды. Мы могли бы показать отличный бой. Биться с тобой было бы для меня честью и удовольствием», — сказал Джонс.

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