Карпин оценил риск заражения COVID-19 из-за посещения дня рождения игрока «Ростова»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил риск заражения коронавирусом из-за посещения дня рождения игрока «Ростова» Данила Глебова, передает «Чемпионат.com».

«Давайте не будем заниматься демагогией. 29-го числа собираемся с этими же самыми ребятами и все нормально. А 30-го уже риск. Тем более будучи привитым», — сказал Карпин.

Вечеринка, предположительно, проходила в Ростове. Изначально видео, на котором отчетливо видно, как танцует Карпин, выложила в истории Instagram супруга футболиста «Ростова» Дениса Терентьева Анджелика. Затем видео было удалено.

Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российские футболисты в Сплите сыграют с Хорватией.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее главный тренер сборной России по футболу рассказал, что он опасается недонастроя игроков национальной команды на матч против Кипра.